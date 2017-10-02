События

02:30 02.10.2017

За независимость Каталонии от Испании высказались более 90% из 2,26 млн. людей, принявших участие в голосовании - женералитет автономной области

За независимость от Испании проголосовало 2 млн 20 тысяч (90,09%) людей, принявших участие в референдуме 1 октября, сообщает сайт газеты El Pays со ссылкой на женералитет (правительство) Каталонии.

"Результаты референдума: 2.262.424 человек проголосовало, 2.020.144 (90,09%) выбрали "да", 176.565 (7,87%) - "нет", 45.586 (2,03%) опустили чистые бюллетени и 20.129 (0,89%) их испортили", - говорится в сообщении.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании ранее признал его не соответствующим конституции.

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Интерфакс-Украина
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