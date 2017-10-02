События

01:54 02.10.2017

Исламское Государство взяло на себя ответственность за нападение на вокзале в Марселе - издание

Террористическая группировка Исламское Государство взяла на себя ответственность за нападение на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе, в результате которого погибли две женщины, сообщает 112 канал со ссылкой на Reuters.

"Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Марселе, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикации боевиков в сети", - сообщается на сайте 112 канала.

Как сообщалось ранее, вчера, 1 октября, на вокзале в Марселе, вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах акбар!" напал на прохожих, в результате чего, от полученных ранений скончались две женщины. Полицейские застрелили нападавшего. После чего французские службы безопасности провели экстренную эвакуацию людей с вокзала.

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Интерфакс-Украина
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