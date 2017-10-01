Испанский суд города Льейда открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума – издание

Суд испанского города Льейда открыл судебное производство против каталонской полиции Mossos d'Esquadra по обвинению в бездействии во время референдума в Каталонии о независимости, сообщает украинский телеканал "Эспресо" со ссылкой на испанские СМИ.

"В связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также лиц, которые к этому причастны", - информирует испанское издание "El Periodico".

Союз профсоюзов полицейских Испании присоединился к обвинениям суда. Но, вместе с тем, сотрудники "Mossos d'Esquadra" сообщают, что действуют в рамках закона и выполняют решения суда.

Как известно, сегодня в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании, который в Мадриде считают незаконным. В течении дня, как сообщалось ранее, стремительно росло количество пострадавших от столкновений с местной полицией. В 20.00 по местному времени власти Каталонии процедуру референдума прекратили.