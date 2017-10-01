Власти Каталонии решили завершить голосование на референдуме к 20:00 – газета

Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение завершить процесс голосования на референдуме о независимости региона от Испании к 20:00 по местному времени, сообщает сайт испанской газеты "Паис".

При этом, по словам представителя властей Жорди Турулла, позже этого срока будет позволено голосовать лишь тем, кто уже ожидает в очереди возле избирательных участков.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании. Участники референдума должны ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"