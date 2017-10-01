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19:24 01.10.2017

Киевская полиция задержала мужчину с гранатой из зоны АТО - Нацполиция

Полицейские Киева задержали прибывшего из зоны АТО мужчину с гранатой, который собирался самостоятельно её обезвредить.

"Во время общения он подтвердил, что действительно имеет в кармане взрывное устройство, которое привез из зоны АТО", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейским Соломенского района сообщила о гранате супруга мужчины и дала его точное описание, благодаря чему полицейские провели успешное задержание. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, изъявшие предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1, вместе с запалом к ней. Взрывоопасный предмет направили на экспертизу.

По факту задержания, полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины., которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

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