События

17:39 01.10.2017

Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании

Генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая рекомендует украинцам, которые сейчас находятся в Испании, не поддаваться на провокации и не участвовать в массовых акциях.

"В связи повышенной общественной активностью, которая сегодня наблюдается в день так называемого референдума, который, напомню, признан незаконным, мы рекомендуем гражданам Украины избегать массовых скоплений людей, просим быть бдительными и не поддаваться на провокации, в том числе не участвовать и не привлекаться к любым акциям", - сказала О.Драмарецкая в эфире телеканала "112.Украина" в воскресенье в связи со столкновениями в Барселоне между полицией и сторонниками независимости Каталонии.

По ее словам, столкновения происходят только около мест для голосования, обычно возле образовательных учреждений. Точное количество пострадавших пока не известно, по разным источникам, их от 38 до более, чем 300.

"Информации, что среди пострадавших есть граждане Украины, мы пока не имеем", - сообщила О.Драмарецкая.

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