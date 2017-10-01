События

17:16 01.10.2017

Легализация марихуаны в США может положительно сказаться на доходах фастфуда

Легализация марихуаны в отдельных американских штатах приводит к повышению продаж сетей фастфуда: употребление каннабиса повышает аппетит, и многие потребители спешат в заведения быстрого обслуживания, показало исследование Green Market Report и Consumer Research Around Cannabis.

Как сообщает агентство Bloomberg, авторы исследования изучили привычки и частоту посещения таких ресторанов в нескольких штатах, включая Колорадо, Неваду, Орегон, Калифорнию, среди пользователей легальной марихуаны и других групп населения.

По их данным, 43% людей, посетивших легализованные пункты продажи марихуаны, за последние четыре недели ели в ресторанах McDonald's, 18% - в Taco Bell, 17,8% - в Wendy's. Американцы, не употреблявшие коноплю, за тот же период, намного реже прибегали к фастфуду.

Рост посещаемости также зафиксирован для американских сетей Burger King, KFC, Jack in the Box и Carl's Jr.

"McDonald's побеждает просто благодаря числу заведений, фактически, по умолчанию", - заявил вице-президент Consumer Research Around Cannabis Джефф Стейн.

Численность населения в изученных штатах составляет 55 млн человек, из них 4,7 млн (8,5%) пользуются услугами легальных пунктов продажи марихуаны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Власти эвакуируют вокзал в Марселе в связи со спецоперацией

Власти Каталонии заявляют о более 330 пострадавших от действий испанской полиции

В ДТП под Каменцем-Подольским погибли трое человек

В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев в Конго во время падения самолета

НВФ обстреляли из гранатометов батальон отдельной мотопехотной бригады под Талаковкой

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: госсекретарь США зря тратит время на попытки вести диалог с Пхеньяном

Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании

В районе Калиновки продолжается восстановление газоснабжения

В СММ ОБСЕ за год вдвое выросло присутствие россиян

Украина ведет международные переговоры по резолюции о миротворческой миссии на Донбассе – Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Брюки спортивные
РЕКЛАМА