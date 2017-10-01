Легализация марихуаны в США может положительно сказаться на доходах фастфуда

Легализация марихуаны в отдельных американских штатах приводит к повышению продаж сетей фастфуда: употребление каннабиса повышает аппетит, и многие потребители спешат в заведения быстрого обслуживания, показало исследование Green Market Report и Consumer Research Around Cannabis.

Как сообщает агентство Bloomberg, авторы исследования изучили привычки и частоту посещения таких ресторанов в нескольких штатах, включая Колорадо, Неваду, Орегон, Калифорнию, среди пользователей легальной марихуаны и других групп населения.

По их данным, 43% людей, посетивших легализованные пункты продажи марихуаны, за последние четыре недели ели в ресторанах McDonald's, 18% - в Taco Bell, 17,8% - в Wendy's. Американцы, не употреблявшие коноплю, за тот же период, намного реже прибегали к фастфуду.

Рост посещаемости также зафиксирован для американских сетей Burger King, KFC, Jack in the Box и Carl's Jr.

"McDonald's побеждает просто благодаря числу заведений, фактически, по умолчанию", - заявил вице-президент Consumer Research Around Cannabis Джефф Стейн.

Численность населения в изученных штатах составляет 55 млн человек, из них 4,7 млн (8,5%) пользуются услугами легальных пунктов продажи марихуаны.