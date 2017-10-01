События

16:06 01.10.2017

Власти эвакуируют вокзал в Марселе в связи со спецоперацией

Французские службы безопасности проводят эвакуацию людей с вокзала Сен-Шарль в Марселе после поступления сообщений о нападении человека, вооруженного ножом, сообщают в воскресенье западные СМИ.

В районе идет спецоперация. Представители французских органов правопорядка называют происходящее "серьезным инцидентом для полиции".

По некоторым данным, нападавший, пытавшийся атаковать людей на вокзале, был остановлен ответным огнем полицейских.

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Интерфакс-Украина
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