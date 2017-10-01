События

15:04 01.10.2017

Омбудсмен Каталонии будет жаловаться в Брюссель на действия Мадрида в связи с референдумом

Омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо заявил в воскресенье, что намерен подать жалобу на действия испанского правительства против референдума в Каталонии руководящим структурам ЕС, включая Европейский совет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Р.Рибо, испанские власти совершили "жестокие действия против граждан" Каталонии и проявили "мало уважения к правам человека".

Он также призвал испанские власти положить конец насилию против жителей Каталонии.

По последним данным, в результате столкновений в Каталонии пострадали не менее 38 человек.

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