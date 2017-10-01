Каплин заявляет о своем избрании лидером Соцпартии и выдвижении в президенты от левых

Делегаты Всеукраинского съезда социалистов, социал-демократов и профсоюзов, собравшего более 2 тыс участников в Октябрьском дворце в Киеве, чтобы избрать новое руководство Социалистической партии Украины (СПУ) и провозгласить создание блока "За простых людей", единогласно проголосовали за назначение лидера Социал-демократической партии (СДП) Сергея Каплина председателем СПУ, сообщает пресс-служба политика в воскресенье.

"Я благодарен социалистам за это доверие. СДП, которую я до сих пор возглавлял, вместе с Соцпартией, Партией пенсионеров Украины, профсоюзами - объединились в единый блок "За простых людей"… Мы вместе идем во власть - в местные советы, в парламент и в президенты", - заявил С.Каплин.

При этом он заявил о попытке захвата руководства партией со стороны советника министра внутренних дел Украины, экс-главы департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Ильи Кивы при поддержке министра внутренних дел Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко.

Как сообщает пресс-служба С.Каплина, на съезде также было принято решение выдвигать его также и в кандидаты на главный пост страны. Социалисты, социал-демократы и профсоюзы также начали формирование теневого правительства левых и Национального кадрового резерва.

Как отмечается в сообщении, блок "За простых людей" намерен бороться за ряд конституционных изменений. "Мы будем добиваться национализации стратегических предприятий, уменьшения количества нардепов до 100, всенародного избрания прокуроров и судей, снятия любых неприкосновенностей. Из первоочередных задач - активная парламентская законотворческая работа", - рассказал С.Каплин.

В съезде приняли участие представители европейских левых партий: социал-демократы Финляндии, Польши, Беларуси и представитель Компартии Китая. Соучредителями блока стали почти полсотни профсоюзов и организации пенсионеров и ветеранов МВД и ВСУ.

После собрания делегаты провели акцию под Минюстом с требованиями выполнить решение Высшего административного суда, который постановил убрать из реестров И.Киву и зарегистрировать новое руководство СПУ.

На официальном сайте СПУ и ее странице в соцсети Facebook соответствующей информации нет.

Как сообщалось, И.Кива 8 июля заявил, что принял решение возглавить СПУ и что соответствующее решение было принято на съезде партии. Официальной информации от СПУ по этому поводу не было.

Позже И.Кива заявил, что СПУ не намерена объединяться на выборах ни с одной из политических сил, которые в настоящее время представлены в Верховной Раде. По его словам, основной целью партии будет работа патриотической направленности.

СПУ создана осенью 1991 года, ее лидером изначально избрали Александра Мороза. В 2012 году партию возглавил Павел Устенко. В 2014 году съезд СПУ выразил ему недоверие, лидером партии был избран Николай Рудьковский. В августе 2015 года его сменил Николай Садовый.

С.Каплин прошел в Верховную Раду VII созыва в 2012 году от партии "Удар" Виталия Кличко, выиграв выборы на избирательном округе №144 в Полтавской области, откуда родом. На внеочередных выборах в парламент VIII созыва осенью 2014 года победил на том же округе, как выдвиженец от "Блока Петра Порошенко"; является членом соответствующей фракции.

В 2012 году создал общественную организацию Движение простых людей, затем основал Партию простых людей.