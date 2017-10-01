События

10:29 01.10.2017

В Каталонии начался референдум о независимости от Испании

Референдум о независимости Каталонии от Испании стартовал в воскресенье в 9:00 по местному времени (10:00 Киев), говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" на странице властей испанского автономного сообщества.

Часть участков ранее были закрыты по решению центральных властей Испании.

Кроме этого, местные СМИ сообщают, что на некоторых участках в Барселоне полиция пытается помешать голосованию.

Ранее конституционный суд Испании принял решение о неконституционности референдума.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если на референдуме за это проголосует большинство его участников.

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Интерфакс-Украина
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