На военных складах в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов, пиротехническим отрядом изъято 439 взрывоопасных предметов

На военных складах в Винницкой области утром 1 октября продолжаются одиночные детонации боеприпасов, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"По состоянию на 7.00 1 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

В информации уточняется, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) обследовано на наличие взрывоопасных предметов 7,8 тыс га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 288 заявок, выполнено - 280, обнаружено и изъято 439 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 766 чел. и 349 ед. тех., из них от ГСЧС 218 чел. и 77 ед. тех., Нацполиции - 127 чел. и 17 ед. тех., Нацгвардии - 40 чел., Вооруженных сил Украины - 993 чел. и 202 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., Министерства здравоохранения - 12 чел. и 4 ед. тех., ОАО "Винницагаз" - 150 чел. и 25 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.