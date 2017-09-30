Полиция задержала 17 человек напавших на участников Фестиваля Равенства в Запорожье

В Запорожье правоохранителями задержаны 17 человек принимавших участие в нападении на участников Фестиваля Равенства, двух пострадавших девушек госпитализировали, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области.

"В Коммунарское отделения полиции были доставлены 17 человек, часть из которых несовершеннолетние, поэтому в отделение полиции также были приглашены их родители", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

Правоохранители уточнили, что в субботу около 60 участников Фестиваля равенства собрались в одном из офисных помещений по ул. Сергея Серикова Коммунарского района для проведения семинара. К месту проведения подошло около 150 радикально настроенных молодых людей в масках, которые пытались препятствовать проведению мероприятия. Для охраны общественного порядка было задействовано около 70 сотрудников полиции. В это время с остановки "Автовокзал" на запад шли две девушки. К ним подошли несколько девушек из "толпы" и начали их бить. Когда полиция их разнимала, другие представители "толпы" воспользовались газовыми баллончиками, петардами и файерами.

Двух девушек с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному происшествию составлены административные протоколы по ст. 184 КУоАП. Кроме этого по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.