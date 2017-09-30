События

22:08 30.09.2017

Сенцова везут в Харпы Ямало-Ненецкого автономного округа РФ

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов считает, что его этапируют в самую северную колонию строгого режима в поселке Харп, сообщили в "Открытой России".

О.Сенцов написал письмо из СИЗО г.Тюмень (РФ) 17 сентября 2017 года.

"У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания – это легендарные Харпы", – цитируют слова О.Сенцова в сообщении на сайте общественной организации в субботу вечером.

Кроме того, в своем письме кинорежиссер отрицает физическое насилие над собой со стороны.

"Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу", подчеркнул он.

О.Сенцов следит за событиями, которые развиваются как в Украине так и в России.

"Украина тяжко, но все таки как-то царапается в нужном направлении, Россия окончательно увязла в своем тупике, и что делать дальше, никто не в курсе", считает он

"По-прежнему не сомневаюсь ни в успехе, ни в победе, ни в том, что все будет хорошо и даже очень!", резюмирует в своём письме кинорежиссёр.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Конго разбился военный самолет, среди погибших могут быть украинцы

На юго-восточных окраинах Авдеевки и возле Песков ранены трое военнослужащих

В Одессе в очередной раз горит Дом Руссова

В центре Одессы обрушились перекрытия жилого дома

Около 150 сторонников Саакашвили ожидают его у памятника Дюку в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики создают фейковые сообщения о якобы обстрелах со стороны ВСУ – украинская сторона СЦКК

В Запорожье неизвестные в балаклавах избили участников Фестиваля Равенства

Николай Фролов избран ректором Запорожского национального университета

Полиция и Нацгвардия будут обеспечивать порядок в день матча "Шахтер"-"Карпаты" в Харькове

Саакашивили кратко пообщался со сторонниками и пошел гулять по Одессе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog827.html
РЕКЛАМА