Сенцова везут в Харпы Ямало-Ненецкого автономного округа РФ

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов считает, что его этапируют в самую северную колонию строгого режима в поселке Харп, сообщили в "Открытой России".

О.Сенцов написал письмо из СИЗО г.Тюмень (РФ) 17 сентября 2017 года.

"У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания – это легендарные Харпы", – цитируют слова О.Сенцова в сообщении на сайте общественной организации в субботу вечером.

Кроме того, в своем письме кинорежиссер отрицает физическое насилие над собой со стороны.

"Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу", подчеркнул он.

О.Сенцов следит за событиями, которые развиваются как в Украине так и в России.

"Украина тяжко, но все таки как-то царапается в нужном направлении, Россия окончательно увязла в своем тупике, и что делать дальше, никто не в курсе", считает он

"По-прежнему не сомневаюсь ни в успехе, ни в победе, ни в том, что все будет хорошо и даже очень!", резюмирует в своём письме кинорежиссёр.