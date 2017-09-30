В Конго разбился военный самолет, среди погибших могут быть украинцы – СМИ

В Конго в субботу после взлета разбился военный самолет, погибло 12 человек. Возможно погибли украинцы, сообщил "24 канал".

"Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа", – говорится в сообщении на сайте телеканала в субботу вечером.

В информации подчеркивается, что местное издание Actualite.cd заявляет, что среди погибших могли быть трое украинцев.

По словам очевидца трагедии, самолет загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Нджили.