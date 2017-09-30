События

19:20 30.09.2017

В Запорожье неизвестные в балаклавах избили участников Фестиваля Равенства

В Запорожье люди в масках избили участников Фестиваля Равенства, в котором принимали участие представители ЛГБТ.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в субботу вечером у входа в запорожский арт-центр "LOFT Млин", где проходил Фестиваль Равенства с участием представителей сексуальных меньшинств, произошли столкновения полиции с группой молодых людей в масках и балаклавах.

По словам организаторов Фестиваля Равенства, несколько десятков радикалов встали у здания, где проходило мероприятие, вели себя агрессивно по отношению к гостям фестиваля – "разбрызгивали на людей газ из баллончиков, а также некоторых из них избивали руками и ногами".

На данный момент известно, что в ситуацию вмешалась полиция, которая оттеснила нападавших от здания, где проходит фестиваль. Как рассказали агентству в полиции, на данный момент задержаны порядка 7 человек, принимавших участие в избиении людей. Они доставлены в Коммунарский райотдел полиции.

Официально полиция пока не комментирует случившегося. Также не известно точное число гостей фестиваля, пострадавших от радикалов. В соцсетях появились фотографии нескольких избитых.

Остальные нападавшие разбежались. Но спустя время некоторые молодые люди вновь вернулись к зданию в арт-центра "LOFT Млин.

Полиция контролирует ситуацию.

Фестиваль Равенства проходит в Запорожье второй год подряд. По словам организаторов - на фестивале поднимаются вопросы насилия в семьях, гендерной дискриминации, а также нарушения прав людей с ограниченными возможностями, представителей ЛГБТ и национальных меньшинств.

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