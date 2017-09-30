События

17:48 30.09.2017

Саакашивили кратко пообщался со сторонниками и пошел гулять по Одессе

Экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили в Одессе в субботу провел короткую встречу со сторонниками.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в общей сложности бывший грузинский президент общался с одесситами около 20 минут. За это время он извинился за то, что не смог провести реформы в Одессе, объяснив это создаваемыми из Киева препятствиями, и призвал собравшихся присоединиться к акции в Киеве 17 октября, чтобы потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Затем М.Саакашвили и пришедшие на встречу с ним люди спели гимн Украины, и политик в окружении сторонников пошел гулять по Одессе.

Как сообщалось, перед началом встречи между сторонниками М.Саакашвили и его идеологическими оппонентами, которые пытались сорвать выступление политика музыкой и оскорблениями, возникла потасовка. Но полиция быстро пресекла конфликт.

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