События

16:56 30.09.2017

В центре Одессы обрушились перекрытия жилого дома

Перекрытия жилого помещения многоэтажного здания старой постройки на ул. Малой Арнаутской, 107 в центре Одессы обрушились в ночь на субботу.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, на место ЧП прибыли наряды полиции, которые проверили дом на наличие в нем граждан. Убедившись, что помощь людям не нужна, полицейские вызвали на место происшествия Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и коммунальные службы.

В ГСЧС и Одесском горсовете инцидент пока не прокомментировали.

Тем временем советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил на своей странице в Facebook, что конструкция несущих стен здания была нарушена в результате ремонтных работ на первом этаже.

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