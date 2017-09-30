Около 150 сторонников Саакашвили ожидают его у памятника Дюку в Одессе

Около 150 сторонников экс-главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили собрались в субботу у памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в Одессе в ожидании политика.

При этом, как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", к месту встречи прибыли и идеологические оппоненты М.Саакашвили в количестве около 20 человек. Трое из них прогуливались по бульвару в масках Саакашвили, а остальные разными способами оскорбляли бывшего грузинского президента.

Не стерпев обид, сторонники М.Саакашвили попытались выключить звуковую аппаратуру, через которую транслировалась музыка и оскорбления. В результате возникла потасовка. Однако полиция быстро разделила оппонентов.