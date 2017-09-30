События

16:04 30.09.2017

Боевик из батальона "Призрак" получил 10 лет тюрьмы

Житель Луганской области, который в 2014 году добровольно пополнил ряды так называемого батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР", приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, в ходе расследования установлено, что в составе этого структурного подразделения боевик оказывал сопротивление исполнению служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных сил Украины, задействованными в проведении АТО.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников террористической организации "ЛНР", причастных к событиям 2014 года на территории Луганской области.

Пособник террористов признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины), информирует пресс-служба.

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