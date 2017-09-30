События

15:17 30.09.2017

Французский актер Насери попал в базу центра "Миротворец"

Французский актер кино Сами Насери (Samy Naceri), исполнивший одну из главных ролей в фильме "Такси" и его продолжениях, внесен в базу Центра "Миротворец" из-за посещения аннексированного Крыма с целью участия в кинофестивале.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией. (…) 30 сентября 2017 въехал в Крым через закрытый пункт пропуска", - говорится в профиле С.Насери на сайте "Миротворца".

Как сообщается на странице аэропорта "Симферополь" в "Фейсбуке", актер прибыл в Крым, чтобы "принять участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале "Я люблю мир" (состоится в Ялте 1 октября).

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