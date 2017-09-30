Порошенко распорядился подготовиться к празднованию Дня достоинства и свободы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в текущем году Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября.

Согласно указу от 30 сентября, Кабинет министров Украины должен создать в 10-дневный срок организационный комитет по подготовке и празднованию в 2017 году Дня достоинства и свободы, определив его сопредседателями премьер-министра и главу администрации президента.

Правительству надлежит разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию в этом году Дня достоинства и свободы, предусмотрев проведение 21 ноября в Киеве и других населенных пунктах мемориальных, торжественных и культурных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, прежде всего участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Кабмин обязан организовать в воинских частях, учебных и других учреждениях для детей и молодежи, учреждениях культуры тематические выставки, информационные мероприятия, встречи с активными участниками революционных событий и участниками АТО, а также широкое освещение мероприятий, трансляцию тематических теле- и радиопередач.

"Предпринять дополнительные меры по упорядочению объектов, связанных с событиями Революции достоинства, памятников, памятных знаков, мест захоронений погибших во время Революции достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке, воинов, павших в боях за свободу и территориальную целостность Украины во время антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, поддержанию их в надлежащем состоянии", - говорится в указе.

Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям поручено предпринять меры по обеспечению общественной безопасности и порядка во время проведения мероприятий по празднованию Дня достоинства и свободы.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Государственный праздник День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций - Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013-2014).