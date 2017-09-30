События

12:39 30.09.2017

Антитеррористические учения прошли в Тернопольской области

Координационная группа Антитеррористического центра при региональном управлении Службы безопасности Украины провела в Тернопольской области плановые тактико-специальные учения.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, более 500 сотрудников силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления совершенствовали методы и навыки совместных действий в условиях возникновения диверсионной и террористической угрозы на объектах критической инфраструктуры региона.

Участники учений проводили интенсивные поисковые мероприятия, выполняли задачи по обезвреживанию диверсионных групп, ведение переговоров со злоумышленниками, захватившими заложников, поясняет суть учений пресс-центр.

На одном из объектов повышенной техногенной опасности, расположенном неподалеку от Тернополя, силы спецподразделений "Альфа" и "КОРД" провели учебную штурмовую операцию.

В СБУ констатируют, что эти учения позволили проверить готовность всех субъектов антитеррористической деятельности в Тернопольской области к предотвращению совершения диверсий и терактов, их пресечения и минимизации последствий.

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Интерфакс-Украина
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