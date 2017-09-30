Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в октябре посетит США, где проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в конференции по безопасности.

"В следующем месяце (октябре - ИФ) у меня запланирован визит в США, где планируется встреча с главой Объединённого комитета начальников штабов и еще ряд двусторонних встреч. Также я приму участие в конференции по безопасности стран НАТО и партнеров, на которой, в том числе, будут рассматриваться вопросы реагирования на террористические угрозы", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В.Муженко также отметил, что американская сторона удовлетворила запрос и пообещала ознакомить с работой Межвидового центра подготовки вооруженных сил США.

"Также мы собираемся посетить ряд военных баз Национальной гвардии Калифорнии. Кстати, национальные гвардейцы Калифорнии имеют более 20 лет опыта партнерства именно с Вооруженными силами Украины", - подчеркнул он.

Полный текст интервью будет обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" в разделе "Эксклюзивные интервью".