Сборная Украины завоевала 14 медалей на "Играх Непокоренных"

Сборная Украины по итогам, завершившихся в Канаде, "Игр Непокоренных" завоевала 14 медалей – 8 золотых, 4 серебренных и 2 бронзовых.

"Вчера наша сборная завершила соревнования в первых для украинских военных Играх Непокоренных. И завершила просто фантастически удачно - 14 медалей (8 золотых, 4 серебра и 2 бронзы)! Учитывая, что наша команда - одна из самых маленьких - всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, наши военные - сильные духом и телом и никогда не поддаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам!", - говорится в сообщении на официальной странице сборной в Фейсбук.

Самым результативным спортсменом украинской сборной стал Павел Будаевский – он завоевал 4 золотые медали в плавании.

"Он первый в заплыве 50m Freestyle, 50m Backstroke, 50m Breaststroke и на дорожке 100m Freestyle! … 4 дистанции = 4 золота и это просто невероятно!", - говорится в сообщении на официальной странице сборной в Фейсбук.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов соревновались в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.