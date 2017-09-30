События

08:57 30.09.2017

ЦРУ приглашает на работу граждан США, знающих русский язык

Центральное разведывательное управление США разместило у себя на официальной странице в "Твиттере" объявление о наборе сотрудников с американским гражданством и знанием русского языка.

"Говорите по-русски? Вы гражданин США и имеете высшее образование? Вы интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", - говорится в сообщении, размещенном в микроблоге ЦРУ.

К подписи прилагается картинка, на которой по-русски написано: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".

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Интерфакс-Украина
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