Порошенко поручил подать в суд на РФ из-за экологического вреда от строительства Керченского моста

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение подать в суд на Российскую Федерацию из-за строительства Керченского моста в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент поручил подать в суд на РФ из-за экологического вреда от строительства Керченского моста", - написал С.Цеголко в Твиттере по итогам совещания в Ивано-Франковской облгосадминистрации в пятницу.

Как сообщалось, в мае текущего года прокуратура АР Крым (базируется в Киеве) открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и оккупированным полуостровом Крым (ст. 236 Уголовного кодекса Украины). В прокуратуре, ссылаясь на информацию специалистов, указывали, что масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив, а "резкая смена химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе дельфинов, которые занесены в Красную книгу".

Строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе, а также вызовет ухудшение транспортных условий пролива и создаст риск прохода транспорта между опорами, прогнозировали в прокуратуре АРК.

В конце августа стало известно, что прокуратура Автономной республики Крым подготовила запрос к НАСА с просьбой предоставить выводы относительно нарушений экологической безопасности при строительстве Россией Керченского мостового перехода. Этот запрос, как ожидается, в течение ближайших недель будет направлено в НАСА.