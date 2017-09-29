Под Талаковкой ранен украинский военный

В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник возле пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь получил ранение украинский военнослужащий.

"Около 14 часов неподалеку Талаковки в результате обстрела нашего опорного пункта из автоматического гранатомета получил ранение один украинский военнослужащий", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в пятницу.

Как отмечается в сообщении, сутки в районе проведения АТО начались интенсивными обстрелами украинских позиций на донецком направлении. "Ночью, возле поселка Пески, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты. А с 5 утра и в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 мм, 19 мин калибра 82 мм и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Наши бойцы жестко ответили врагу. Также утром почти три часа пророссийские наемники стреляли из 82-мм минометов, гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка. Уже днем под вражеским огнем опять оказались наши позиции возле Авдеевки и Каменки", - сообщается в сводке по состоянию на 18:00 пятницы.

На приморском (мариупольском) направлении боевики с начала суток дважды обстреливали из гранатометов украинские укрепления возле с.Водяное Новоазовского района Донецкой области. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе с.Павлополь Новоазовского района.

На луганском направлении с начала суток сохранялась тишина.