Разминирование территорий возле Калиновки может продолжаться до декабря – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что разминирование территорий возле военных складов в районе Калиновки Винницкой области может продолжаться до конца ноября.

"Для того, чтобы 10 тыс. га нам обследовать, сегодня нам необходимо около 2 месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября", - сказал он на брифинге после заседания штаба по ликвидации последствий пожара на военных складах в Калиновке в Винницкой области в пятницу.

Премьер отметил, что разминирование может завершиться и ранее.

Он подчеркнула, что "каждый сантиметр" территории будет осмотрен.