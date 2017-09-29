Суд арестовал свыше 1,2 тыс. вагонов и до 50 электро- и тепловозов по делу ПриватБанка

Печерский районный суд Киева арестовал около 1,25 тыс. вагонов различных типов, а также свыше 30 тепловозов и 15 электровозов, принадлежащих связанным с экс-владельцами ПриватБанка Марганецкому и Орджоникидзевскому горно-обогатительным комбинатам (МГОК и ОГОК), Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ) и "Днипроазоту" (все – Днепропетровская обл.).

Согласно определению суда от 14 сентября, обнародованному в базе судебных решений 28 сентября, арест осуществлен по ходатайству прокурора в рамках досудебного расследования в уголовном производстве от ноября 2014 года по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами ПриватБанка чужим имуществом в особо крупных размерах.

Прокурор просил наложить арест с запретом распоряжаться им и отсуждать, однако в определении суда речь идет только об аресте.

Как сообщалось, прокуратура утверждает, что должностные лица ПриватБанка завладели более 19 млрд грн выделенного Нацбанком рефинансирования, после чего выделили подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн, которые, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов.

"Однако поставка товаров не состоялась, денежные средства до настоящего времени не возвращены", - говорится в материалах суда.

В рамках рефинансирования Нацбанк заключил с ПриватБанком и его имущественными поручителями ипотечные договора и договора залогов, предметом ипотеки и залога по которым являются объекты недвижимого имущества и движимое имущество.

В рамках этого расследования суд 28 августа уже издал определение об аресте с запретом на отчуждение и распоряжение черноморским перегрузочно-складским комплексом зерновых грузов "Бориваж" в Одесской области, который принадлежит ООО "Агротерминал Логистик" (Запорожье).

Помимо того 4 сентября Печерский райсуд арестовал помещение завода по производству напитков "Биола", земельные участки в Одесской области, недвижимость в Одессе, Киеве, Днепре, самолет Boeing 767 и другое имущество.