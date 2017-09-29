Лутковская предложила российской коллеге вместе посетить находящихся в заключении в РФ граждан Украины

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с инициативой организовать совместный визит для личной встречи с Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Романом Сущенко, Николаем Карпюком, Станиславом Клыхом, Павлом Грибом и другими гражданами Украины, которые находятся в местах заключения на территории Российской Федерации.

«Считаю необходимым обратить Ваше внимание на то, что наш совместный мониторинговый визит в Симферопольский и Николаевский следственные изоляторы был положительно воспринят представителями общественных, правозащитных и международных организаций. Высокая оценка наших совместных усилий в сфере защиты прав граждан обоих государств свидетельствует о существовании общественного запроса на дальнейшее развитие и укрепление такой формы практического взаимодействия», – цитирует письмо украинского омбудсмена пресс-служба.

Со своей стороны, В.Лутковская предложила российской коллеге осуществить совместный визит в пенитенциарные учреждения Украины с целью мониторинга соблюдения прав граждан РФ, находящихся в них. В частности, посетить Виктора Агеева, который находится в Старобельском СИЗО Луганской области, в интересах которого с июля 2017 года продолжается производство уполномоченного и относительно соблюдения прав которого к омбудсмену Украины обратилась его мать.

«Таким образом, мы сможем развить практику взаимных совместных мониторинговых визитов в места несвободы с целью изучения состояния соблюдения прав граждан обоих государств в этих учреждениях, а также информирование общества о соблюдении прав человека», – убеждена В. Лутковская.