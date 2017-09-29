Климкин в ближайшее время проведёт встречу с главой МИД Венгрии по закону о образованию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ближайшее время проведёт встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште, обсудят украинский закон "Об оразовании".

"Мы проводим на сегодняшний день с госпожой Лилией (Гриневич - ИФ) серьёзный разговор с венграми. Я буду встречаться с министром (иностранных дел Венгрии - ИФ) в ближайшее время, поеду в Будапешт. Сюда приедет министр образования" - сказал П.Климкин в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг.

П.Климкин также уточнил, что провёл переговоры со многими главами МИД относительно данного закона.

"Я думаю, что на данном этапе мы большинство венгерских политиков не убедим, поскольку это то что лежит на границе рационального и иррационального. Но говорить все равно нужно иначе это будет очень сложный вопрос в нашем общении с громадой на Закарпатье", - добавил министр.