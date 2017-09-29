События

00:15 29.09.2017

Климкин в ближайшее время проведёт встречу с главой МИД Венгрии по закону о образованию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ближайшее время проведёт встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште, обсудят украинский закон "Об оразовании".

"Мы проводим на сегодняшний день с госпожой Лилией (Гриневич - ИФ) серьёзный разговор с венграми. Я буду встречаться с министром (иностранных дел Венгрии - ИФ) в ближайшее время, поеду в Будапешт. Сюда приедет министр образования" - сказал П.Климкин в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг.

П.Климкин также уточнил, что провёл переговоры со многими главами МИД относительно данного закона.

"Я думаю, что на данном этапе мы большинство венгерских политиков не убедим, поскольку это то что лежит на границе рационального и иррационального. Но говорить все равно нужно иначе это будет очень сложный вопрос в нашем общении с громадой на Закарпатье", - добавил министр.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МИД Украины направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию - Климкин

Боевики вновь обстреляли жилые дома Марьинки из 82-мм минометов – украинская сторона СЦКК

Гражданский погиб от выстрела военного во время учений в Запорожской области

Двое пограничников погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на участке отдела "Станично-Луганское"

Генпрокуратура и Нацполиция провели обыски в Минсоцполитики

ПОСЛЕДНЕЕ

До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения - Минобороны

Возле ДМК-ИСД в Каменском прошел экологический митинг с угрозой более жестких акций 6 октября в случае игнорирования общественности.

Изучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского - Гриневич

Все жители Калиновки вернулись в свои дома – Винницкая ОГА

Руководство боевиков срывает открытие на Луганщине КПВВ "Золотое" – украинская сторона СЦКК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
кеды мужские
РЕКЛАМА