Изучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что изучение и преподавание на языках национальных меньшинств не должно препятствовать изучению и преподаванию на украинском языке.

"53% детей-выпускников именно школ с румынским языком обучения, по украинскому языку и литературе сдали внешнее независимое оценивание не пройдя порог, то есть от 1 до 3", - сказала министр в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1 в четверг.

По ее словам, аналогичные плохие результаты имеют место только в венгерской общине.

Л.Гриневич отметила, что дети смогут хорошо выучить украинский язык не просто изучая его как отдельный предмет, но и изучая другие предметы на украинском.

Она добавила, что сейчас ведутся консультации относительно того, в каком возрасте ребенок будет готов к переходу на изучение предметов на украинском языке.

Министр процитировала норму Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, подписантом которой является и Украина, согласно которой, изучение языка национальных меньшинств не должно наносить вред изучению государственного языка или преподаванию на государственном языке.

"Мы сегодня, имея данные внешнего независимого оценивания, которых у нас не было, имея исторический этап нашего государства, где мы сегодня должны в центре Европы защищать наш суверенитет и независимость...понимаем, что эта норма всех международных документов нарушается, потому что мы имеем нанесение вреда изучению и применению государственного языка", - подчеркнула Л.Гриневич.