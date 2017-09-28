МИД Украины направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию - Климкин

Министерство иностранных дел Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня я направил этот закон, как и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии", - сказал министр в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг.

П.Климкин также отметил, что закон был направлен именно сегодня, поскольку в этот день он вступил в силу, а также был произведен его перевод.

"Госпожа Лилия (Гриневич - ИФ) передаст этот закон уже официально, когда будет на следующей неделе вести консультации с Советом Европы", - добавил он.