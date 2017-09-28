Гражданский погиб от выстрела военного во время учений в Запорожской области

В Запорожской области военнослужащий Вооруженных сил Украины из автомата смертельно ранил гражданского, открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Как сообщает в четверг оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины на странице в соцсети Фейсбук, в Запорожской области во время проведения учений в результате неосторожного обращения с оружием был смертельно ранен гражданский.

Однако позже в правоохранительных органах Запорожской области сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что погибший гражданский был найден возле заброшенного дома. Информация об убийстве поступила в полицию 28 сентября в 5:30 утра.

В свою очередь в Военной прокуратуре Восточного региона Украины сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что в ночь на 28 сентября в Пологвском районе Запорожской области военным одной из бригад оперативного командования "Восток" ВСУ был убит гражданский.

По информации пресс-службы ведомства, по факту убийства жителя Пологвского района 1967 года рождения, совершенного военным ВСУ, открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Военный задержан.

Подробностей происшествия в военной прокуратуре не сообщают, отмечая, что ведется расследование.