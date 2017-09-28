Генпрокуратура и Нацполиция провели обыски в Минсоцполитики

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией провела обыски в Министерстве социальной политики Украины в рамках расследования фактов содействия чиновниками министерства в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты в государственный бюджет, а также хищения бюджетных средств.

"Генпрокуратурой совместно с Нацполицией проведены обыски в Министерстве соцполитики Украины", - написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, управление Генпрокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства социальной политики Украины по факту содействия ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной незащищенной категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По информации Генпрокуратуры, в четверг, 28 сентября, были проведены обыски у заместителя министра соцполитики и других должностных лиц министерства.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенных правонарушений проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.