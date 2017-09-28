Двое бывших эсэсовцев в Германии проверяются на причастность к трагедии в Бабьем Яре

Немецкие СМИ распространили информацию об обнаружении двух человек, вероятно, имеющих отношение к преступлениям нацистов во времена Третьего рейха, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Речь идет о 94-летнем Курте Госдеке и 95-летнем Герберте Велере. Оба подозреваемых ранее признали, что их имена значились в списках СС, однако отрицают непосредственную причастность к исполнению военных преступлений.

Международная организация по поиску нацистских военных преступников - Центр Симона Визенталя - передала данные о К.Госдеке и Г.Велере германским властям еще в 2014 году.

При этом немецкий телеканал АРД, который в ночь на четверг обнародовал данные о подозреваемых, предполагает, что они имеют отношение к наиболее бесчеловечным преступлениям во времена Третьего рейха. В частности, речь идет о Бабьем Яре, где в 1941 году были убиты десятки тысяч невинных детей, женщин и мужчин.

В соответствии с недавним судебным прецедентом, отмечает АП, уголовное дело может быть заведено в отношении подозреваемых даже в том случае, если они оказывали косвенную помощь нацистам.