События

17:18 28.09.2017

В Хмельницкой области отравились 9 детей

Из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализированы 9 школьников с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит, сообщает в четверг Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Сообщение о происшествии поступило в Городокский отдел полиции сегодня, 28 сентября, в 14:10 часов от фельдшера скорой медицинской помощи. Следственно-оперативная группа полиции сразу выехала на место происшествия и установила, что в инфекционное отделение Городокской районной больницы были доставлены 9 учеников Скипчанськой СОШ, из них 2 - ученики 2-го класса, 1 - 3-го класса, 2 - 5 го класса, 3 - 6-го класса и 1 - 8-го класса", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз пострадавших детей - гастроэнтероколит, состояние их здоровья - удовлетворительное. Двоих детей врачи после обследования отпустили домой. Причина отравления устанавливается.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Местные жители населенных пунктов вблизи г.Калиновка могут возвращаться домой

ЕС и НАТО проведут параллельные учения по сценарию гибридных угроз

Патрульный самолет Госпогранслужбы Украины не нарушал воздушное пространство Беларуси, заявляют в погранведомстве

Муженко заверяет, что сделать крайними ВСУ не удастся

Заявления о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан безосновательны - Турчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданский погиб во время военных учений в Запорожской области

Компьютерный сбой привел к массовым очередям в ряде аэропортов Великобритании, Франции, США, Австралии

Турчинов заявляет об актуальности корпоратизации госсектора ОПК

Турчинов на заседании Военного кабинета требовал отставки начальника Генштаба

В одном из корпусов университета пищевых технологий в Киеве после пожара обнаружен обгоревший труп неизвестного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8021.html
РЕКЛАМА