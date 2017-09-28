В Хмельницкой области отравились 9 детей

Из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализированы 9 школьников с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит, сообщает в четверг Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Сообщение о происшествии поступило в Городокский отдел полиции сегодня, 28 сентября, в 14:10 часов от фельдшера скорой медицинской помощи. Следственно-оперативная группа полиции сразу выехала на место происшествия и установила, что в инфекционное отделение Городокской районной больницы были доставлены 9 учеников Скипчанськой СОШ, из них 2 - ученики 2-го класса, 1 - 3-го класса, 2 - 5 го класса, 3 - 6-го класса и 1 - 8-го класса", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз пострадавших детей - гастроэнтероколит, состояние их здоровья - удовлетворительное. Двоих детей врачи после обследования отпустили домой. Причина отравления устанавливается.