Патрульный самолет Госпогранслужбы Украины не нарушал воздушное пространство Беларуси, заявляют в погранведомстве

Патрульный самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины, который 25 сентября осуществил плановый полет на участках Черниговского и Житомирского погранотрядов, не нарушал воздушное пространство Беларуси, заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Что касается возможного нарушения воздушного пространства Беларуси патрульным самолетом Госпогранслужбы Украины. Самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины 25 сентября выполнял плановый полет с целью воздушного мониторинга государственной границы на участках Черниговского и Житомирского пограничных отрядов. (…) Органы управления воздушным движением "Украэрорух" наблюдали полет самолета. По их информации, нарушений государственной границы не зафиксировано", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг.

Кроме того, полет самолета наблюдали радиотехнические подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, они также не зафиксировали нарушений государственной границы.

"По материалам объективного контроля ведомственной системы отслеживания маршрута полета самолета "АВИАТРЕКИНГ" … нарушений госграницы не зафиксировано", - добавил О.Слободян.

Он подчеркнул, что смежная сторона заблаговременно была предупреждена о выполнении полетов ведомственным самолетом на этих участках.

По данным помощника главы Госпогранслужбы Украины, самолет оборудован системой вторичной локации, что позволяет органам управления воздушным движением отслеживать полет, кроме того, самолет оборудован современной навигационной системой "GARMIN-1000", которая позволяет экипажу осуществлять навигацию с высокой точностью.

О.Слободян заверил, что в рамках компетенции Госпогранслужба Украины еще раз проверит всю техническую документацию, касающуюся данного полета, для объективного установления истины.

Как сообщалось, 28 сентября МИД Беларуси вручил послу Украины Игорю Кизиму ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны самолетом DA-42.

"В ходе встречи было также отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины. Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.