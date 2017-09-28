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14:36 28.09.2017

Турчинов на заседании Военного кабинета требовал отставки начальника Генштаба

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов потребовал отставки начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"На заседании Военного кабинета Турчинов потребовал отставки Муженко", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, вечером 27 сентября состоялось заседание Военного кабинета в связи со взрывами на военных складах в г.Калиновка Винницкой области.

Ранее народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко инициировал рассмотрение на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны вопроса об обращении к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку начальника Генштаба ВСУ В.Муженко.

Между тем, сам В.Муженко заявил: "Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится".

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Интерфакс-Украина
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