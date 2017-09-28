События

14:09 28.09.2017

Муженко заверяет, что сделать крайними ВСУ не удастся

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко высоко оценил действия силовых структур в преодолении ситуации с пожаром и взрывом боеприпасов на военных складах в Калиновке (Винницкая обл.), а также отметает обвинения в бездействии его подчиненных.

"Совместно с СБУ, ГСЧС, НГУ и Национальной полицией Вооруженные силы продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы. Искренне благодарен за оперативное реагирование и взаимовыручку. Поддержка органов государственной власти и местного самоуправления была бесценна и беспрецедентна в экстремальной ситуации", - написал В.Муженко на странице в Фейсбуке в четверг.

Он возмущен, что на фоне произошедшего некоторые пытаются "реализовать свои политические амбиции". "Эти люди не понимают, что ВС стали другими. Не такие, как были в 2014 году… Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится", - заявил начальник Генштаба.

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