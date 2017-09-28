Заявления о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан безосновательны - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает некорректным сообщения Amnesty International и в СМИ о якобы незаконной поставке украинского оружия в Южный Судан.

"Южный Судан – это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украины нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", - сказал А.Турчинов журналистам в четверг в Киеве.

Он отметил, что Украина соблюдает все свои международные обязательства и придерживается всех международных соглашений, которые подписала.

Секретарь СНБО считает, что распространение информации о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан – это "одна из попыток прекратить начало военно-технического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами и нанести Украине еще один, в данном случае такой моральный, ущерб".

Он также подчеркнул, что Украина не собирается уходить с рынка вооружений. "Украина и далее будет работать на внешних рынках вооружений, потому что это не только престиж страны, это реальный ресурс для нашей страны, и это реальный толчок для развития нашего оборонно-промышленного комплекса, и мы не будем отдавать тут первенство российским оборонным предприятиям. Мы будем воевать как на фронте с ними, так и на внешних рынках", - сказал А.Турчинов.