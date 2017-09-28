Турчинов: На украинских арсеналах много нарушений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов констатирует большое количество нарушений, в том числе пожарной безопасности, на украинских военных складах.

"Действительно, очень много нарушений, в том числе в вопросе обеспечения безопасности, противопожарной и другой, противовоздушной безопасности на наших арсеналах. И это те проблемы, которые должны были решить в соответствии с решениями СНБО, Кабинета министров, того же Министерства обороны, начиная еще с пожара, который произошел возле Сватово", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

А.Турчинов также подчеркнул, что украинские арсеналы должны быть способны выдерживать не только атаки БПЛА, но даже атаку российской авиации.

"Такая задача стоит перед арсеналами, перед Вооруженными силами – оборонять арсеналы и быть готовыми к активным агрессивным проявлениям врага", - заявил он.