События

13:27 28.09.2017

Турчинов: На украинских арсеналах много нарушений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов констатирует большое количество нарушений, в том числе пожарной безопасности, на украинских военных складах.

"Действительно, очень много нарушений, в том числе в вопросе обеспечения безопасности, противопожарной и другой, противовоздушной безопасности на наших арсеналах. И это те проблемы, которые должны были решить в соответствии с решениями СНБО, Кабинета министров, того же Министерства обороны, начиная еще с пожара, который произошел возле Сватово", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

А.Турчинов также подчеркнул, что украинские арсеналы должны быть способны выдерживать не только атаки БПЛА, но даже атаку российской авиации.

"Такая задача стоит перед арсеналами, перед Вооруженными силами – оборонять арсеналы и быть готовыми к активным агрессивным проявлениям врага", - заявил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Муженко заверяет, что сделать крайними ВСУ не удастся

Заявления о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан безосновательны - Турчинов

После 15:00 начнется возвращение эвакуированного населения в Калиновку и близлежащие села

За взрывы боеприпасов в Калиновке несет ответственность в том числе начальник Генштаба ВСУ

Радиус запрета полетов в зоне возгорания складов с боеприпасами вновь расширен

ПОСЛЕДНЕЕ

В одном из корпусов университета пищевых технологий в Киеве после пожара обнаружен обгоревший труп неизвестного

Суд выпустил из-под стражи на поруки нардепам воспитателя детского лагеря "Виктория" в Одессе

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор 19 фигурантам дела о событиях 2 мая

На аукционе Christie's продали личные рабочие сценарии Одри Хепберн

В районе Калиновки восстановлено движение на автомобильных и железной дорогах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на паяльники на price.ua
РЕКЛАМА