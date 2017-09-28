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13:01 28.09.2017

За взрывы боеприпасов в Калиновке несет ответственность в том числе начальник Генштаба ВСУ

Ответственность за пожар на складах боеприпасов в г.Калиновка Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Стране нанесен наибольший удар с начала войны – удар по нашей обороне, нашей обороноспособности… Это ответственность, начиная от начальника Генштаба по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны", - сказал А.Турчинов журналистам в четверг в Киеве.

"Мы продемонстрировали, что неспособны защитить наши стратегические арсеналы. И потому возникает вопрос качества защиты нашей страны. И пока у нас не будут отвечать наивысшие должностные лица, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и наши убытки", - пояснил секретарь СНБО.

А.Турчинов отметил, что после пожара на складах возле Сватово были сделаны соответствующие выводы, а СНБО, Кабинет министров Украины и Министерство обороны приняли соответствующие решения. "К огромному сожалению, большинство из них не были выполнены. И мы имеем такие последствия. И за невыполнения этих поручений нужно отвечать и должностями, и в правовом поле", - заявил он.

"Нужно иметь и ответственность, и мужество отвечать за то, что ты неспособен сделать", - резюмировал А.Турчинов.

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