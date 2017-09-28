Прокуратура обжаловала оправдательный приговор 19 фигурантам дела о событиях 2 мая

Прокуратура Одесской области подала в суд апелляционную жалобу на приговор Ильичевского городского суда Одесской области, которым 19 фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на ул. Греческой и Греческой площади в Одессе) признаны невиновными.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, ведомство требует отменить приговор и назначить новое рассмотрение дал в суде первой инстанции.

"Указанный приговор не основывается на законе и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам о причастности обвиняемых к инкриминируемым преступлениям и допущенными судом существенными нарушениями уголовных процессуальных норм. В частности, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором в заседании", - считают в областной прокуратуре.

Там также напомнили, что во время проведения подготовительного заседания судом было удовлетворено ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, который больше года поддерживал государственное обвинение при рассмотрении дела предыдущим составом Малиновского районного суда Одессы.

"Хотя назначение и замена прокурора в уголовном производстве в соответствии с Законом является исключительной компетенцией руководителя органа прокуратуры и такое решение не подлежит обжалованию. Позже коллегия Ильичевского городского суда незаконно и необоснованно отказала стороне обвинения в присоединению к делу видеоматериалов и их исследовании в заседании. Именно тех видеоматериалов, на которых четко зафиксированы незаконные действия обвиняемых", - говорится в заявлении прокуратуры.