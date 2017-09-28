События

11:18 28.09.2017

Правоохранители обнаружили двух пьяных офицеров, охранявших военные склады - Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о том, что склады в одной из воинских частей охраняли двое старших офицеров в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Еще одна вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. По состоянию на вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет "Точка-У", военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения", - рассказал он на брифинге в Одессе в четверг.

По данным А.Матиоса, это подполковник и полковник, которые обеспечивали охрану складов, где хранятся "реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точка-У".

"Они были отстранены от службы, составлены протоколы… Я думаю, такие случаи неодиночные", - резюмировал главный военный прокурор.

При этом он не указал населенный пункт, в котором зафиксирован этот инцидент.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны

Взрывы в Калиновке почти прекратились, началось разминирование 5-км зоны

На арсенале в Калиновке хранилось 68 тонн пригодных боеприпасов

Боевики за сутки 15 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Нельзя допустить повторения ситуаций со взрывами на арсеналах – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация на военных складах в Калиновке стабилизировалась

Суд отклонил ходатайство госадвоката Януковича о переносе заседания

Военная прокуратура не уполномочена проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов - Матиос

Матиос опроверг информацию о диверсионных группах в Винницкой области

Из выделенных 16 млн грн на военную базу в Калиновке, было освоено всего 2 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА