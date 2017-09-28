Военная прокуратура не уполномочена проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов - Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что военная прокуратура не имеет полномочий проверять использование средств государственного бюджета, выделенных на оборону, а также работу складов и арсеналов.

"Военная прокуратура лишена в особый период… вся прокуратура лишена права приходить и проверять склады. Нас благодаря реформированию лишили возможности проверить, как используются бюджетные средства на оборону, как функционируют склады, арсеналы и так далее", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.

Он отметил, что прокуратура может вести работу уже исходя из последствий, а не превентивно проверять.

"Проверить невозможно, можно расследовать уголовное производство. Уголовное производство – это уже убытки", - сказал А.Матиос.

При этом он отметил, что с 20 ноября Военная прокуратура прекратит свое существование, поскольку свою работу должно будет начать Государственное бюро расследований.

"С 20 ноября и Военной прокуратуры не будет, потому что у нас должно было начать работать Госбюро расследований, а его не будет и у нас будет полный фэн-шуй. У нас с 20 ноября благодаря законодателям, комиссиям не будет никого, кто мог бы проверить", - сказал А.Матиос.