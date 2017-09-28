Из выделенных 16 млн грн на военную базу в Калиновке, было освоено всего 2 млн грн

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет об очень слабой интенсивности освоения средств, выделенных Кабинетом министров на содержание военных складов г.Калиновка Винницкой области, перед случившимся там пожаром.

По его словам, после пожара на военных складах в г.Балаклея Харьковской области весной 2017 года решением СНБО и Кабинета министров из резервного фонда на счета военной базы в Калиновке было выделено более 16 млн грн.

"По состоянию на день происшествия (в Калиновке – ИФ) Кабинет министров выделил именно для этой базы через резервный фонд и Министерство обороны более 16 млн грн живыми деньгами, которые находились на счету воинской части, были направлены именно на меры по повышению защищенности опасных объектов хранения боевого запаса Вооруженных сил. Это данные именно по этой базе военной части №1119. Начиная с апреля месяца, ежемесячно эти деньги поступали. Самый большой транш средств от Кабинета министров через Министерство обороны поступил месяц назад в размере 11,5 млн грн. На данный момент освоено всего было 2 млн грн", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.

"То есть интенсивность использования средств для обеспечения противопожарной (безопасности – ИФ), обваловочных ограждений и других мер происходила очень замедленными темпами. Всего на эту базу было выделено более 25 млн грн только на этот год", - добавил он.

Главный военный прокурор подчеркнул, что охраной объекта занимались люди в возрасте, которым выплачивалась очень низкая зарплата и у них была низкая мотивация работы. А.Матиос отметил, что "при большом желании" за выделенные правительством средства можно было не только значительно увеличить зарплату охранникам, но и изменить систему постов, и привести в порядок периметр базы, поставив соответствующие ограждения, чтобы на ее территорию, по крайней мере, не заходили дикие животные.