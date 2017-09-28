На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что на складах боеприпасов в г.Калиновка Винницкой области не работала пожарная сигнализация, а также не хватало 50% технических средств охраны.

"Из недостатков, которые установило следствие – неработающая пожарная сигнализация, на 50% обеспеченность техническими средствами охраны", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.

Он также отметил, что имеет место кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, а работают там в основном пожилые люди.

По словам А.Матиоса, на момент возникновения чрезвычайного происшествия арсенал охраняло только несколько постов зенитного прикрытия арсенала и 17 сотрудников военизированной охраны.