Взрывы в Калиновке почти прекратились, началось разминирование 5-км зоны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что взрывы боеприпасов на артиллерийских складах в Калиновке (Винницкая область) практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

"По ситуации в Калиновке. На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились", - написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.

Он отметил, что жители начали возвращаться в отдаленные от эпицентра взрывов села.

"В общем, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону", - написал В.Гройсман.

По его словам, в места сбора помощи жители привезли огромное количество пищи, средств гигиены, одеял и множества других, столь необходимых эвакуированным людям вещей.

"Украинцы в очередной раз доказывают: какие бы диверсии не устраивал враг, какая бы беда не происходила, ничто не способно преодолеть силу настоящего украинского духа!" - отметил премьер.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт Калиновка в Винницкой области.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека, заявил первый заместитель главы Винницкой обладминистрации Андрей Гижко.